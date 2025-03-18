Для сніданку чи смачного перекусу: легендарний форшмак по-одеськи – простий шедевр

Одесити дуже пишаються місцевою кухнею, а форшмак займає в ній особливе місце. Він став символом міста, відтворити який легко можна в будь-якому куточку світу.

Форшмак має велику популярність з багатьох причин: чудовий смак, бюджетні інгредієнти, зрештою, й поживність. Він стане чудовим вибором для швидкого сніданку або перекусу посеред дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Feast Delights. Читайте також З яйця та стакану молока – 50 булочок до чаю: рецепт, який можна називати скарбом Рецепт форшмаку по-одеськи Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів оселедцю;

– 2 варені картоплини;

– 1 варене яйце;

– 1 цибулина;

– 100 грамів м’якого масла;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– сік половини лимона;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Оселедець необхідно попередньо замочити в воді протягом кількох годин, щоб видалити зайву сіль. Після цього рибу треба очистити від шкіри та кісток і дрібно нарізати. Варені картоплю та яйце подрібнити за допомогою терки або блендера до однорідності. Цибулю також дрібно нарізати. У глибокій мисці змішати подрібнений оселедець, картоплю, яйце та цибулю. Додати м’яке масло, оливкову олію, гірчицю та лимонний сік. Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Посолити та поперчити до смаку. Готовий форшмак розподілити у форму та поставити в холодильник на кілька годин для застигання. Смачного! Відомий історик розвінчав міф про італійську кухню: які популярні страви насправді не були відомими.