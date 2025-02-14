Смачне піклування: рецепт солодких французьких тостів

Святковий сніданок може бути не тільки смачним, а й дуже легким. Не варто витрачати багато часу, краще присвятити вільну хвилину найближчим.

Лише кілька інгредієнтів, прості маніпуляції – і смачний сніданок для вдалого початку романтичного дня вже готовий, передає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Ці тости точно стануть стравою, яку ви захочете готувати частіше. Цікаво Мова кохання: меню для романтичної вечері на День святого Валентина Рецепт солодкого французького тосту Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– кілька скибочок тостового хліба;

– 2 яйця;

– чверть склянки молока;

– 20 грамів вершкового масла;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 1 банан;

– ванільний цукор. Приготування: Вбийте яйця в глибоку тарілку, додайте молоко та одну чайну ложку ванільного цукру. Ретельно перемішайте. На сковороді розігрійте вершкове масло. Замочіть хліб у суміші з молока та яйця. Обсмажуйте скибочки хліба на розігрітому вершковому маслі на середньому вогні з обох сторін, доки грінки не набудуть золотистого кольору. На готові тости нанесіть вершковий сир і викладіть нарізані шматочки банана. Смачного! Стане у пригоді: де і як правильно зберігати відкрите вино.