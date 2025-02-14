Лише кілька інгредієнтів, прості маніпуляції – і смачний сніданок для вдалого початку романтичного дня вже готовий, передає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Ці тости точно стануть стравою, яку ви захочете готувати частіше.
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Рецепт солодкого французького тосту
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– кілька скибочок тостового хліба;
– 2 яйця;
– чверть склянки молока;
– 20 грамів вершкового масла;
– 200 грамів вершкового сиру;
– 1 банан;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Вбийте яйця в глибоку тарілку, додайте молоко та одну чайну ложку ванільного цукру. Ретельно перемішайте.
- На сковороді розігрійте вершкове масло.
- Замочіть хліб у суміші з молока та яйця.
- Обсмажуйте скибочки хліба на розігрітому вершковому маслі на середньому вогні з обох сторін, доки грінки не набудуть золотистого кольору.
- На готові тости нанесіть вершковий сир і викладіть нарізані шматочки банана.
Смачного!
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