Ви про неї не чули, а це справжня гордість української кухні: як приготувати гартаначку

Українська кулінарна традиція – це не лише знамениті борщ, вареники та голубці. Є страви, які не мають такої популярності, але їх місце на другому плані явно несправедливе.

Гартаначка – це кулінарна зірка Чернігівщини, але про неї точно повинна знати вся Україна. Вона легка у приготуванні та подарує особливу насолоду від сімейної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал meta.ua.

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Рецепт гартаначки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 250 грамів пшона;

– 300 грамів сала з мʼясними прожилками;

– 5 яєць;

– 10 стебел зеленої цибулі;

– 150 грамів сметани;

– 1 лимон;

– петрушка;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Висипте 250 грамів пшона в глибоку миску та залийте його 500 мілілітрами окропу. Дайте настоятися близько 25 хвилин. Після настоювання злийте воду в окрему ємність. Очистьте 5 картоплин і покладіть їх у каструлю цілими. Варіть на середньому вогні 25 хвилин без кришки. Поки вариться картопля, наріжте сало на кубики. Одну цибулину поріжте середніми шматочками. У сухій сковороді розтопіть сало, смажте його до золотистої скоринки приблизно 10 хвилин. Потім додайте цибулю й готуйте ще 2 – 3 хвилини, поки вона не стане м’якою. Коли картопля звариться, додайте до каструлі замочене пшоно разом із частиною води, в якій воно настоювалося. Варіть ще близько 20 хвилин, поки картопля і пшоно не стануть повністю м’якими. Якщо картопля залишилась трохи твердуватою, потовчіть її прямо в каструлі до потрібної текстури. Тепер по черзі вбийте 5 яєць, щоразу ретельно перемішуючи вінчиком. Дрібно поріжте 10 стебел зеленої цибулі та листя з 10 гілочок петрушки. Всипте зелень до каструлі разом із обсмаженим салом і цибулею. Добре все перемішайте. Якщо страва здається вам надто густою, додайте трохи відкладеної води від пшона безпосередньо в тарілки під час подачі.

Смачного!

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