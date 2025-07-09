Краще за цукерки та інші солодощі: простий рецепт домашньої халви від Лілії Цвіт

Для приготування домашньої халви треба лише 3 інгредієнти, тому зайвих клопотів з цим смаколиком не виникне. 24 Канал пропонує насолодитися оригінальним десертом за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

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Інгредієнти:

– 400 грамів насіння соняшника;

– 100 грамів арахісу;

– 150 грамів меду.

Приготування:

На сухій сковороді, на слабкому вогні, підрум’янюємо насіння соняшника. Важливо постійно помішувати, щоб уникнути пригорання.

Аналогічно обсмажуємо арахіс, після чого залишаємо обидва інгредієнти охолонути.

Коли все вистигне, окремо подрібнюємо насіння та арахіс у блендері до стану дрібної крихти. Не доводимо до стану пасти, потрібна саме розсипчаста текстура.

Перекладаємо подрібнені компоненти у миску, додаємо рідкий мед і добре все перемішуємо до однорідності.

Готову суміш викладаємо у форму, застелену харчовою плівкою, щільно утрамбовуємо спочатку ложкою, а потім — качалкою або дном склянки.