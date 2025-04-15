Прозорий і смачний: великодній холодець, який гості розхвалюватимуть наввипередки

Цей холодець без желатину і застигає лише за 3 – 4 години. Він виходить дуже красивим, але довго розглядати його не вийде, адже гості негайно розберуть улюблену страву по тарілках.

Яке свято без улюбленого холодцю? Його завжди радо зустрічають та розхвалюють, тим паче, що він так смакує з великодніми стравами. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", який точно не додасть турбот, яких і так вистачає під час святкових приготувань.

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Рецепт великоднього холодцю

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 850 грамів свинини;

– 650 грамів курятини;

– 150 грамів моркви;

– 1 цибуля;

– перець горошком, духмяний, сіль, лавровий лист.

Приготування:

Свинину замочуємо у воді на 2 години. Потім добре промиваємо холодною водою. Перекладаємо мʼясо у каструлю, варимо до кипіння. Зливаємо воду, знову промиваємо все мʼясо та варимо на маленькому вогні 4 години, постійно змиваємо піну. Додаємо овочі і варимо ще 1 годину. За 15 хвилин до закінчення додаємо всі спеції. Мʼясо та овочі зливаємо з бульйону. Мʼясо розбираємо на шматочки та розкладаємо по тарілках. Бульйон проціджуємо в тарілки через марлю. Після повного застигання ставимо у холодильник на ніч.

Смачного!

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