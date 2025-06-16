Тісто – не єдина опція: рецепт апетитних картопляних галушок з зеленню – автентичний рецепт

Галушки – одна з головних зірок української кухні. А в цьому виконанні вони мають усі шанси увійти до вашого повсякденного меню.

Автентичні страви – це завжди особливий кулінарний досвід. Тим паче, що багато страв можуть стати частиною повсякденного меню та тішити ваших рідних. 24 Канал пропонує зануритись у традиції та приготувати апетитні та ароматні картопляні галушки з зеленню.

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Рецепт картопляних галушок з зеленню

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 1 цибулина;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– сіль та перець до смаку;

– петрушка, кріп;

– 4 зубчики часнику.

Приготування:

Картоплю ретельно вимийте та зваріть у мундирі в підсоленій воді до м’якості. Дайте їй охолонути, потім зніміть шкірку. Натріть варену картоплю на дрібній тертці й розділіть отриману масу на чотири частини.

До однієї з частин додайте картопляний крохмаль, а всю масу посоліть і добре перемішайте.

Отримане тісто знову поділіть на чотири частини. Кожну частину розкачайте за допомогою качалки, сформуйте ковбаски, а потім наріжте їх на однакові шматочки.

Присипаючи пальці борошном, візьміть кожен шматочок і легенько притисніть по центру, щоб утворити характерну вм'ятину.

На сковороді розігрійте олію та підсмажте цибулю до золотистого кольору. В окремій посудині змішайте сметану, дрібно порізаний часник і свіжу зелень.

Галушки варіть у підсоленій киплячій воді до готовності. Після варіння дістаньте їх, додайте вершкове масло й обсмажену цибулю. Подавайте гарячими разом зі сметанним соусом.

Смачного!

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