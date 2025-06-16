Автентичні страви – це завжди особливий кулінарний досвід. Тим паче, що багато страв можуть стати частиною повсякденного меню та тішити ваших рідних. 24 Канал пропонує зануритись у традиції та приготувати апетитні та ароматні картопляні галушки з зеленню.
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Рецепт картопляних галушок з зеленню
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1 цибулина;
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку;
– петрушка, кріп;
– 4 зубчики часнику.
Приготування:
- Картоплю ретельно вимийте та зваріть у мундирі в підсоленій воді до м’якості. Дайте їй охолонути, потім зніміть шкірку. Натріть варену картоплю на дрібній тертці й розділіть отриману масу на чотири частини.
- До однієї з частин додайте картопляний крохмаль, а всю масу посоліть і добре перемішайте.
- Отримане тісто знову поділіть на чотири частини. Кожну частину розкачайте за допомогою качалки, сформуйте ковбаски, а потім наріжте їх на однакові шматочки.
- Присипаючи пальці борошном, візьміть кожен шматочок і легенько притисніть по центру, щоб утворити характерну вм'ятину.
- На сковороді розігрійте олію та підсмажте цибулю до золотистого кольору. В окремій посудині змішайте сметану, дрібно порізаний часник і свіжу зелень.
- Галушки варіть у підсоленій киплячій воді до готовності. Після варіння дістаньте їх, додайте вершкове масло й обсмажену цибулю. Подавайте гарячими разом зі сметанним соусом.
Смачного!
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