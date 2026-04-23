Це були найкращий смаколик дитинства: як приготувати ті самі "Каштани"

Чимало теплих спогадів із минулого нерозривно переплітаються з особливими десертами. Легендарне печиво "Каштани" – саме з тих ласощів, які дарували радість у дитинстві, хоча в сучасних цукернях знайти цей автентичний смак стає дедалі складнішим завданням.

Ці ласощі не лише подарують приємні миті ностальгії, а й стануть бездоганним додатком до чашки кави чи чаю. Особливо приємно, що приготування не вимагає екзотичних продуктів чи надскладних кондитерських технік, розповідає ютуб-канал FOOD VERY GOOD.

Читайте також Що дасть кращу текстуру тісту: сода чи розпушувач

Як приготувати печиво "Каштани"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 5 варених жовтків;

– 250 грамів вершкового масла;

глазур:

– 65 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки какао;

– 200 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла;

– 400 грамів вафель для панірування.

Приготування:

Ретельно розітріть відварені жовтки з м’яким вершковим маслом до отримання однорідної кремової маси. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте щільне, але еластичне тісто, після чого відщипуйте від нього невеликі шматочки та скочуйте їх у кульки розміром із волоський горіх. Викладіть заготовки на деко та поставте в розігріту духовку, випікаючи до легкої золотистості, а потім залиште печиво повністю охолонути. Поки основа холоне, приготуйте глазур: у сотейнику змішайте молоко з цукром і порошком какао, нагрійте суміш на невеликому вогні до повного розчинення кристалів, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Паралельно подрібніть вафлі у дрібну крихту за допомогою тертки або блендера. Кожну охолоджену кульку занурте спочатку в теплу шоколадну глазур, а потім ретельно запаніруйте у вафельній крихті. Готове печиво викладіть на блюдо та поставте в прохолодне місце, щоб глазур добре застигла перед подачею.

Чому для тіста краще брати варені жовтки?

Використання варених жовтків – це ефективний кондитерський прийом, що забезпечує тісту виняткову розсипчастість. На відміну від сирих яєць, термічно оброблений жовток діє як розпушувач: його жири обволікають частинки борошна, перешкоджаючи надмірному розвитку клейковини, підказує Przepisy.

Це дозволяє печиву зберігати чітку форму під час випікання, водночас залишаючись неймовірно ніжним та легким. Окрім ідеальної текстури, такий інгредієнт дарує десерту приємний золотавий колір та делікатний аромат, що чудово гармонує з какао чи шоколадом.

Що ще смачного приготувати?