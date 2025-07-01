Подарунок від предків: як приготувати контабас – він кращий за пиво та вино

Контабас – це стародавній алкогольний напій, який винайшли наші предки. Колись він був популярним в усій Україні, тому варто попіклуватися, щоб напій як культурне надбання не втрачав актуальності.

Раніше контабас готували лише місцеві еліти, і він був призначений для внутрішнього вжитку, чужинців ним не частували. Напій виготовляється з бруньок смородини, і що більша його витримка – тим більша цінність, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua. Не пропустіть Такий подадуть не на всякому святі: курячий рулет, яки вже стає легендою Рецепт контабасу Час: 1 година

1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 – 1,3 літри горілки;

– 1 літра смородинових бруньок;

додатково:

– 2 пляшки з широким горлечком або банки;

– 4 марлеві серветки. Приготування: Чисті пляшки заповніть приблизно наполовину щойно зібраними бруньками чорної смородини. Залийте бруньки горілкою до самого верху. Замість кришок спочатку накрийте горлечка серветками, а тоді щільно закупорте. Пляшки з настоянкою залиште в сонячному, захищеному від вітру місці на 5 – 6 тижнів, щоб напій настоявся. Після цього процідіть рідину через чисту марлю або сито, розлийте готову настоянку в ретельно вимиті пляшки. Зберігати напій варто в сухому і прохолодному приміщенні, якомога далі від прямих сонячних променів. Смачного! Аромат – наче щойно з грядки: як правильно заготувати кріп.