Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Подарунок від предків: як приготувати контабас – він кращий за пиво та вино
1 липня, 19:45
2

Подарунок від предків: як приготувати контабас – він кращий за пиво та вино

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Контабас – стародавній алкогольний напій, популярний в Україні, виготовляється з бруньок смородини.
  • Чим більша витримка напою – тим вища його цінність.

Контабас – це стародавній алкогольний напій, який винайшли наші предки. Колись він був популярним в усій Україні, тому варто попіклуватися, щоб напій як культурне надбання не втрачав актуальності.

Раніше контабас готували лише місцеві еліти, і він був призначений для внутрішнього вжитку, чужинців ним не частували. Напій виготовляється з бруньок смородини, і що більша його витримка – тим більша цінність, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua

Не пропустіть Такий подадуть не на всякому святі: курячий рулет, яки вже стає легендою

Рецепт контабасу

  • Час: 1 година 
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 – 1,3 літри горілки;
– 1 літра смородинових бруньок;
додатково:
– 2 пляшки з широким горлечком або банки;
– 4 марлеві серветки.

Приготування: 

  1. Чисті пляшки заповніть приблизно наполовину щойно зібраними бруньками чорної смородини. Залийте бруньки горілкою до самого верху.

  2. Замість кришок спочатку накрийте горлечка серветками, а тоді щільно закупорте.

  3. Пляшки з настоянкою залиште в сонячному, захищеному від вітру місці на 5 – 6 тижнів, щоб напій настоявся.

  4. Після цього процідіть рідину через чисту марлю або сито, розлийте готову настоянку в ретельно вимиті пляшки.

  5. Зберігати напій варто в сухому і прохолодному приміщенні, якомога далі від прямих сонячних променів.

Смачного!

Аромат – наче щойно з грядки: як правильно заготувати кріп. 