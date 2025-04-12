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12 квітня, 21:12
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Смакує і холодною, і гарячою: трапеза на всю сімʼю, перед якою не встоять навіть гурмани

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Куряче філе по-французьки стане справжнім подарунком для сучасних господинь. Його приготування не викликає клопотів, а смак збурює фантазію навіть вибагливих гурманів.

Легко, швидко, просто і смачно – таким повинен бути девіз страв сучасних господинь, які заклопотані неймовірною кількістю страв. Курочка по-французьки дозволить не тільки смачно нагодувати рідних, а й знайти трішки часу на власні справи, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт курячого філе по-французьки 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 800 грамів курячого філе;
– 2 цибулі;
– 2 столові ложки олії;
– 100 грамів твердого сиру;
соус: 
– 2 столові ложки майонезу;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– кріп, сіль, перець, паприка до смаку. 

Приготування

  1. Куряче філе нарізаємо пластинками. 
  2. Змішуємо всі інгредієнти для соусу: сир натираємо, а часник продавлюємо. 
  3. Жаростійку сковорідку змащуємо олією. Викладаємо шари: курка, соус, нарізана цибуля. Зверху посипаємо тертим сиром. 
  4. Запікаємо 25 – 30 хвилин при 190 градусах. 

Смачного!

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