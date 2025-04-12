Легко, швидко, просто і смачно – таким повинен бути девіз страв сучасних господинь, які заклопотані неймовірною кількістю страв. Курочка по-французьки дозволить не тільки смачно нагодувати рідних, а й знайти трішки часу на власні справи, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт курячого філе по-французьки

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів курячого філе;

– 2 цибулі;

– 2 столові ложки олії;

– 100 грамів твердого сиру;

соус:

– 2 столові ложки майонезу;

– 4 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів твердого сиру;

– кріп, сіль, перець, паприка до смаку.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо пластинками. Змішуємо всі інгредієнти для соусу: сир натираємо, а часник продавлюємо. Жаростійку сковорідку змащуємо олією. Викладаємо шари: курка, соус, нарізана цибуля. Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо 25 – 30 хвилин при 190 градусах.

Смачного!

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