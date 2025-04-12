Легко, швидко, просто і смачно – таким повинен бути девіз страв сучасних господинь, які заклопотані неймовірною кількістю страв. Курочка по-французьки дозволить не тільки смачно нагодувати рідних, а й знайти трішки часу на власні справи, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт курячого філе по-французьки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів курячого філе;
– 2 цибулі;
– 2 столові ложки олії;
– 100 грамів твердого сиру;
соус:
– 2 столові ложки майонезу;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– кріп, сіль, перець, паприка до смаку.
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо пластинками.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу: сир натираємо, а часник продавлюємо.
- Жаростійку сковорідку змащуємо олією. Викладаємо шари: курка, соус, нарізана цибуля. Зверху посипаємо тертим сиром.
- Запікаємо 25 – 30 хвилин при 190 градусах.
Смачного!
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