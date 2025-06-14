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14 червня, 21:03
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Улюблений напій предків: готуємо квас з бузини – неповторний смак історії

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Квас з бузини був популярним напоєм у предків, відомим за унікальний смак.
  • Цей напій готується швидко та без особливих зусиль.

Наші предки вміли зробити щось смачненьке з будь-якого продукту. Квас з бузини – це насолода, яку не зможуть подарувати придбані напої.

Бузина століттями була вкрай популярною рослиною. Однак її використовували не лише з лікувальною метою – вона чудово проявила себе і в кулінарії. 24 Канал пропонує скуштувати смак літа та історії за рецептом порталу Shuba

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Рецепт квасу з бузини

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 10 літрів

Інгредієнти
– 10 літрів води;
– 15 квіток бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 10 грамів лимонної кислоти.

Приготування

  1. Акуратно обірвіть або обріжте суцвіття (не мийте, щоб зберегти природні дріжджі) і помістіть у велику ємність.

  2. Додайте лимонну кислоту й цукор. Залийте все холодною, очищеною, але не кип’яченою водою. Добре перемішайте.

  3. Накрийте марлею та залиште настоюватися в теплому місці на п’ять днів.

  4. Після цього процідіть напій, розлийте у пляшки, наповнюючи їх приблизно на три чверті.

  5. Герметично закупорте та перенесіть у прохолодне, темне місце для зберігання.

Смачного!

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