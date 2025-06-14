Улюблений напій предків: готуємо квас з бузини – неповторний смак історії

Наші предки вміли зробити щось смачненьке з будь-якого продукту. Квас з бузини – це насолода, яку не зможуть подарувати придбані напої.

Бузина століттями була вкрай популярною рослиною. Однак її використовували не лише з лікувальною метою – вона чудово проявила себе і в кулінарії. 24 Канал пропонує скуштувати смак літа та історії за рецептом порталу Shuba.

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Рецепт квасу з бузини

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 10 літрів

Інгредієнти:

– 10 літрів води;

– 15 квіток бузини;

– 1 кілограм цукру;

– 10 грамів лимонної кислоти.

Приготування:

Акуратно обірвіть або обріжте суцвіття (не мийте, щоб зберегти природні дріжджі) і помістіть у велику ємність. Додайте лимонну кислоту й цукор. Залийте все холодною, очищеною, але не кип’яченою водою. Добре перемішайте. Накрийте марлею та залиште настоюватися в теплому місці на п’ять днів. Після цього процідіть напій, розлийте у пляшки, наповнюючи їх приблизно на три чверті. Герметично закупорте та перенесіть у прохолодне, темне місце для зберігання.

Смачного!

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