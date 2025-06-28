Ранковий хіт літа: найпростіший рецепт лінивих вареників з вишнею

Ліниві вареники не втрачають популярності вже століттями. Вони залишаються улюбленцями українських господинь, і варто час від часу відтворювати їх для сімейних трапез.

Ліниві вареники – чудова опція для яскравого сімейного сніданку. Вони невибагливі у приготуванні та завжди тішать рідних своїм смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Старовинна страва, яка смачно нагодує навіть велику сімʼю: готуємо автентичну бабу-шарпанину Рецепт лінивих вареників Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки манної крупи;

– 6 столових ложок борошна;

– 6 столових ложок цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів вишні. Приготування: У велику миску всипте шість столових ложок цукру, вбийте два яйця та збийте суміш віничком або виделкою до однорідності. Додайте сир і ретельно розітріть, щоб не залишилось грудочок. Досипте дрібку солі та манку, перемішайте. Потім додайте просіяне борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто. Сформуйте з тіста валик і поріжте його на рівні шматочки. У кожен шматочок покладіть очищену від кісточок вишню, загорніть так, щоб ягода повністю опинилась усередині. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду та варіть 4 – 6 хвилин. Щойно спливуть – зніміть з вогню. Подавайте гарячими зі сметаною й цукром, за бажанням прикрасьте свіжими ягодами. Смачного! Не страва, а свято: особливий салат з елементарних інгредієнтів.