Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Ранковий хіт літа: найпростіший рецепт лінивих вареників з вишнею
28 червня, 10:05
2

Ранковий хіт літа: найпростіший рецепт лінивих вареників з вишнею

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ліниві вареники з вишнею є популярною стравою серед українських господинь.
  • Цей рецепт вареників вважається простим і підходить для сімейних трапез.

Ліниві вареники не втрачають популярності вже століттями. Вони залишаються улюбленцями українських господинь, і варто час від часу відтворювати їх для сімейних трапез.

Ліниві вареники – чудова опція для яскравого сімейного сніданку. Вони невибагливі у приготуванні та завжди тішать рідних своїм смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Старовинна страва, яка смачно нагодує навіть велику сімʼю: готуємо автентичну бабу-шарпанину

Рецепт лінивих вареників 

  • Час: 40 хвилин 
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки манної крупи;
– 6 столових ложок борошна;
– 6 столових ложок цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів вишні. 

Приготування

  1. У велику миску всипте шість столових ложок цукру, вбийте два яйця та збийте суміш віничком або виделкою до однорідності.

  2. Додайте сир і ретельно розітріть, щоб не залишилось грудочок.

  3. Досипте дрібку солі та манку, перемішайте. Потім додайте просіяне борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто.

  4. Сформуйте з тіста валик і поріжте його на рівні шматочки.

  5. У кожен шматочок покладіть очищену від кісточок вишню, загорніть так, щоб ягода повністю опинилась усередині.

  6. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду та варіть 4 – 6 хвилин. Щойно спливуть – зніміть з вогню.

  7. Подавайте гарячими зі сметаною й цукром, за бажанням прикрасьте свіжими ягодами.

Смачного!

Не страва, а свято: особливий салат з елементарних інгредієнтів. 