Ранковий хіт літа: найпростіший рецепт лінивих вареників з вишнею
- Ліниві вареники з вишнею є популярною стравою серед українських господинь.
- Цей рецепт вареників вважається простим і підходить для сімейних трапез.
Ліниві вареники не втрачають популярності вже століттями. Вони залишаються улюбленцями українських господинь, і варто час від часу відтворювати їх для сімейних трапез.
Ліниві вареники – чудова опція для яскравого сімейного сніданку. Вони невибагливі у приготуванні та завжди тішать рідних своїм смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт лінивих вареників
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки манної крупи;
– 6 столових ложок борошна;
– 6 столових ложок цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів вишні.
Приготування:
У велику миску всипте шість столових ложок цукру, вбийте два яйця та збийте суміш віничком або виделкою до однорідності.
Додайте сир і ретельно розітріть, щоб не залишилось грудочок.
Досипте дрібку солі та манку, перемішайте. Потім додайте просіяне борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто.
Сформуйте з тіста валик і поріжте його на рівні шматочки.
У кожен шматочок покладіть очищену від кісточок вишню, загорніть так, щоб ягода повністю опинилась усередині.
Опустіть вареники в киплячу підсолену воду та варіть 4 – 6 хвилин. Щойно спливуть – зніміть з вогню.
Подавайте гарячими зі сметаною й цукром, за бажанням прикрасьте свіжими ягодами.
Смачного!
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