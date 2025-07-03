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3 липня, 08:24
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Навіть діти забудуть про газовану воду: готуємо малиновий квас – насолода у кожному ковтку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Малиновий квас – один з найкращих літніх напоїв. 
  • Для його приготування потрібні найпростіші інгредієнти та трішки терпіння, поки він бродитиме. 

Літо – це пора особливих освіжаючих напоїв. Обовʼязково спробуйте малиновий квас – підкорить серце не лише дорослих, а й дітей.

Якщо ви полюбляєте отримувати нові враження від звичних продуктів, тоді просто мусите спробувати малиновий квас. Нова ягода заграє зовсім іншими відтінками, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

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Рецепт малинового квасу 

  • Час: 20 хвилин + настоювання
  • Порцій: 2 літри

Інгредієнти
– 300 – 400 грамів малини;
– 2 літри води;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки сухих дріжджів. 

Приготування

  1. У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння та додайте малину. Варіть 2 – 3 хвилини. 

  2. Всипте цукор, доведіть суміш до кипіння ще раз, потім зніміть з вогню.

  3. Дайте напою повністю охолонути, а потім процідіть його через сито. Додайте дріжджі, добре перемішайте.

  4. Накрийте ємність харчовою плівкою, зробивши у ній кілька отворів шпажкою. Залиште бродити за кімнатної температури на 12 – 13 годин.

  5. Готовий квас розлийте по пляшках, щільно закупорте та приберіть у холодильник на 2 – 3 дні.

Смачного!

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