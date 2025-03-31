Найкращий результат за найменших зусиль: як швидко замаринувати цибулю

Цибуля додає особливих смакових відтінків багатьом стравам. А якщо її замаринувати, то результат виходить ще кращим!

Маринована цибуля – це той продукт, який завше краще мати у холодильнику. Вона додасть салатам та стравам пікантних ноток, а готувати її – справа кількох хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на "Нова страва".

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Рецепт маринованої цибулі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 цибулини (біла або червона);

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі.

Приготування:

Очистіть цибулю, наріжте її тонкими півкільцями та промийте в холодній воді. Викладіть цибулю в миску, додайте сіль, цукор і лимонний сік. Перемішайте, помніть руками 2 – 3 хвилини. Залиште в холодильнику на 5 – 10 хвилин. Подавайте до м'яса, риби або додавайте в салати.

Смачного!

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