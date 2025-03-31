Маринована цибуля – це той продукт, який завше краще мати у холодильнику. Вона додасть салатам та стравам пікантних ноток, а готувати її – справа кількох хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на "Нова страва".

Цікаво Ситний салат або колоритна закуска: рецепт з яйцем та авокадо, який вражає універсальністю

Рецепт маринованої цибулі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 цибулини (біла або червона);
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Очистіть цибулю, наріжте її тонкими півкільцями та промийте в холодній воді.
  2. Викладіть цибулю в миску, додайте сіль, цукор і лимонний сік.
  3. Перемішайте, помніть руками 2 – 3 хвилини.
  4. Залиште в холодильнику на 5 – 10 хвилин. Подавайте до м'яса, риби або додавайте в салати.

Смачного!

Середземноморські нотки: рецепт відомого соусу дзадзикі.