Для того, щоб подати на стіл витончений салат, потрібно зовсім небагато. А коли ви поспішаєте, він може стати чудовим доповненням улюбленому хлібу для швидкого перекусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Рецепт салату з авокадо та яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 – 3 варених яйця;
– 1 авокадо;
– 1/2 цибулинини;
– 2 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);
– петрушка, кріп – за бажанням;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця варимо на круто. Ріжемо на маленькі дольки.
- Чистимо авокадо та нарізаємо великими шматочками, одразу збризкуємо соком лимона.
- Цибулю нарізаємо півкільцями.
- Зелень дрібно нарізаємо.
- Акуратно змішуємо інгредієнти, заправляємо салат, солимо та перчимо.
Смачного!
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