Для того, щоб подати на стіл витончений салат, потрібно зовсім небагато. А коли ви поспішаєте, він може стати чудовим доповненням улюбленому хлібу для швидкого перекусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Рецепт салату з авокадо та яйцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 варених яйця;

– 1 авокадо;

– 1/2 цибулинини;

– 2 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);

– петрушка, кріп – за бажанням;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто. Ріжемо на маленькі дольки. Чистимо авокадо та нарізаємо великими шматочками, одразу збризкуємо соком лимона. Цибулю нарізаємо півкільцями. Зелень дрібно нарізаємо. Акуратно змішуємо інгредієнти, заправляємо салат, солимо та перчимо.

Смачного!

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