Для того, чтобы подать на стол изящный салат, нужно совсем немного. А когда вы спешите, он может стать отличным дополнением любимому хлебу для быстрого перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Рецепт салата с авокадо и яйцом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 – 3 вареных яйца;
– 1 авокадо;
– 1/2 луковицы;
– 2 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);
– петрушка, укроп – по желанию;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую. Режем на маленькие дольки.
  2. Чистим авокадо и нарезаем крупными кусочками, сразу сбрызгиваем соком лимона.
  3. Лук нарезаем полукольцами.
  4. Зелень мелко нарезаем.
  5. Аккуратно смешиваем ингредиенты, заправляем салат, солим и перчим.

Приятного аппетита!

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