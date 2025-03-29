Для того, чтобы подать на стол изящный салат, нужно совсем немного. А когда вы спешите, он может стать отличным дополнением любимому хлебу для быстрого перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Рецепт салата с авокадо и яйцом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареных яйца;

– 1 авокадо;

– 1/2 луковицы;

– 2 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);

– петрушка, укроп – по желанию;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца варим вкрутую. Режем на маленькие дольки. Чистим авокадо и нарезаем крупными кусочками, сразу сбрызгиваем соком лимона. Лук нарезаем полукольцами. Зелень мелко нарезаем. Аккуратно смешиваем ингредиенты, заправляем салат, солим и перчим.

Приятного аппетита!

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