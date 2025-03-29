Для того, чтобы подать на стол изящный салат, нужно совсем немного. А когда вы спешите, он может стать отличным дополнением любимому хлебу для быстрого перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Рецепт салата с авокадо и яйцом
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареных яйца;
– 1 авокадо;
– 1/2 луковицы;
– 2 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);
– петрушка, укроп – по желанию;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую. Режем на маленькие дольки.
- Чистим авокадо и нарезаем крупными кусочками, сразу сбрызгиваем соком лимона.
- Лук нарезаем полукольцами.
- Зелень мелко нарезаем.
- Аккуратно смешиваем ингредиенты, заправляем салат, солим и перчим.
Приятного аппетита!
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