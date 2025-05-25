Як оладки, але краще: апетитні млинці без цукру, молока та дріжджів за 15 хвилин
- Ці млинці можна приготувати за 15 хвилин.
- Рецепт потребує простих інгредієнтів, а млинці чудово поєднуються з солоними та солодкими додатками.
Млинці – чудовий спосіб смачно розпочати день. А з цим рецептом ви ще й зможете зробити це швидко.
Потрібно лише три інгредієнти, щоб потішити рідних смачним сніданком. Додайте до млинців улюблені солодкі додатки – і від них на столі не залишиться і сліду, розповідає 24 Канал з посиланням на порталі "Господинька".
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Рецепт простих млинців
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 500 грамів натурального йогурту;
– дрібка солі;
– 500 грамів борошна;
– 1 пачка розпушувача;
– олія для смаження.
Приготування:
Спершу розбийте яйця, додайте дрібку солі та добре збийте. Влийте йогурт і ретельно перемішайте. В окремій ємності з'єднайте просіяне борошно з розпушувачем.
Поступово всипайте сухі інгредієнти до рідких, вимішуючи тісто до отримання однорідної консистенції.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі круглі млинці.
Смажте на помірному вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Подавайте теплими – вони чудово смакують як з солоними, так і солодкими додатками.
Смачного!
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