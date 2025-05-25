Як оладки, але краще: апетитні млинці без цукру, молока та дріжджів за 15 хвилин

Млинці – чудовий спосіб смачно розпочати день. А з цим рецептом ви ще й зможете зробити це швидко.

Потрібно лише три інгредієнти, щоб потішити рідних смачним сніданком. Додайте до млинців улюблені солодкі додатки – і від них на столі не залишиться і сліду, розповідає 24 Канал з посиланням на порталі "Господинька".

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Рецепт простих млинців

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 500 грамів натурального йогурту;

– дрібка солі;

– 500 грамів борошна;

– 1 пачка розпушувача;

– олія для смаження.

Приготування:

Спершу розбийте яйця, додайте дрібку солі та добре збийте. Влийте йогурт і ретельно перемішайте. В окремій ємності з'єднайте просіяне борошно з розпушувачем. Поступово всипайте сухі інгредієнти до рідких, вимішуючи тісто до отримання однорідної консистенції. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі круглі млинці. Смажте на помірному вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Подавайте теплими – вони чудово смакують як з солоними, так і солодкими додатками.

Смачного!

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