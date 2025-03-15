Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Вона просто підкорює свіжістю: солена сиркова намазка від зіркової пані Стефи
15 березня, 21:21
1

Вона просто підкорює свіжістю: солена сиркова намазка від зіркової пані Стефи

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сир – чудова основа для апетитних намазок, з якими навіть швидкий перекус перетвориться на свято. А якщо поєднати огірок з м'ятою, то можна отримати справжній вибух свіжості.

Знаменита львівська кулінарка пані Стефа поділилася рецептом чудової сирної намазки, яку їй довелося скуштувати у Стамбулі. Вона вдосконалила рецепт додаванням хрону, але якщо ви не надто полюбляєте його смак – сміливо можете викреслювати його зі списку інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пані Стефа".

Цікаво Збережіть на Великдень: рецепт яєчного салату, яким захоплюються вже десятиліттями

Рецепт турецької намазки 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 250 грамів коров'ячого сиру;
– ложка сметани;
– 1 натертий зі шкіркою огірок;
– ложка тертого хрону;
– чайна ложечка сухої м'яти. 

Приготування

  1. Сир перебиваємо у блендері, щоб маса була однорідною. 
  2. Потім додаємо решту інгредієнтів та ще раз добре перебиваємо. 
  3. За бажанням можна додати до намазки солодку паприку або кмин. Також гарний смак подарує діжонська гірчиця. 
  4. Подаємо з улюбленим хлібом. 

Смачного!

Шкаралупа відпадатиме сама: що досвідчені господині знають про варіння яєць