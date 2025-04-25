Це справа кількох хвилин: як приготувати найніжнішу печінку – секретний спосіб з окропом

Печінка не тільки насичена корисними елементами, а й смачна і чудово поєднується з будь-яким гарніром. І готувати її легко та швидко, якщо знати правильний рецепт.

Головне у приготуванні печінки – зробити її максимально ніжною. І допомогти в цьому може елементарний окріп, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке". Цікаво Вишуканість за 5 хвилин: простий салат з авокадо на кожен день Рецепт ніжної печінки Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 700 грамів печінки;

– 3 – 4 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки води;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль, перець та спеції до смаку. Приготування: Печінку миємо, заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями, смажимо до золотистості, додавши сіль та цукор. Додаємо нарізаний часник і смажимо ще 2 хвилини. Додаємо печінку, всипаємо сіль, перець та спеції, перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин. Сметану, гірчицю та воду перемішуємо, додаємо на пательню і тушкуємо ще 10 хвилин. Смачного! Ідеальний рецепт: універсальний соус лише з двох інгредієнтів.