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10 червня, 22:15
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Треба лише сир та зелена цибуля: найлегші пиріжки – вистачить нагодувати всю сімʼю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ці пиріжки стануть улюбленим перекусом вашої сімʼї.
  • Ця страва є простою у приготуванні та не потребує багато часу. 

Сир та зелена цибуля – чудове поєднання, яке дарує свіжість та ситість. Додаємо тісто – і отримуємо чудову страву, від якої на столі не залишиться ані крихти.

Ці пиріжки стануть вашими рятівниками на кожен день. Якщо у вас вдома є сир та цибуля – ваші рідні точно не залишаться голодними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Пиріжки з цибулею та сиром 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 100 мілілітрів води;
– 150 грамів борошна;
– дрібка солі;
– вершкове масло для змащування: 
начинка
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– дрібка солі;
– 1 яйце. 

Приготування

  1. Воду змішуємо з борошном, солимо, замішуємо тісто, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. 
  2. Інгредієнти для начинки добре перемішуємо.
  3. Тісто ділимо на 4 частини. Робочу поверхню посипаємо борошном та крохмалем. Розкачуємо тісто, змащуємо маслом, викладаємо начинку та защипаємо краї. 
  4. Смажимо пиріжки на маслі під кришкою по 5 – 7 хвилин з кожного боку, до появи золотистої скоринки. 

Смачного!

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