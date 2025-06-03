10 червня, 22:15
Треба лише сир та зелена цибуля: найлегші пиріжки – вистачить нагодувати всю сімʼю
Основні тези
- Ці пиріжки стануть улюбленим перекусом вашої сімʼї.
- Ця страва є простою у приготуванні та не потребує багато часу.
Сир та зелена цибуля – чудове поєднання, яке дарує свіжість та ситість. Додаємо тісто – і отримуємо чудову страву, від якої на столі не залишиться ані крихти.
Ці пиріжки стануть вашими рятівниками на кожен день. Якщо у вас вдома є сир та цибуля – ваші рідні точно не залишаться голодними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Пиріжки з цибулею та сиром
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів води;
– 150 грамів борошна;
– дрібка солі;
– вершкове масло для змащування:
начинка:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– дрібка солі;
– 1 яйце.
Приготування:
- Воду змішуємо з борошном, солимо, замішуємо тісто, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин.
- Інгредієнти для начинки добре перемішуємо.
- Тісто ділимо на 4 частини. Робочу поверхню посипаємо борошном та крохмалем. Розкачуємо тісто, змащуємо маслом, викладаємо начинку та защипаємо краї.
- Смажимо пиріжки на маслі під кришкою по 5 – 7 хвилин з кожного боку, до появи золотистої скоринки.
Смачного!
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