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30 червня, 23:45
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Жменька ягід і сметана: пиріг з полуницею, який рідні благатимуть готувати кожного дня

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цей пиріг з полуницею ви зможете готувати хоч кожного дня. 
  • Він не створює клопотів для господинь, а рідні благатимуть готувати його якомога частіше. 

Пиріг з полуницею – це той смаколик, яким зараз варто насолодитися досхочу. І з цим рецептом вам точно вдасться це зробити.

Смачний пиріг – це далеко не завжди складний процес та зайві нерви. З правильним рецептом спекти полуничну насолоду можна без зайвої мороки. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом від порталу "Господинька".

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Рецепт пирога з полуницею

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
тісто
– 180 грамів борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 80 грамів замороженого вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 50 грамів цукру;
заливка: 
– 250 грамів полуниці (можна використати інші ягоди);
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 350 грамів сметани (брати якомога жирнішу);
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю. 

Приготування

  1. Масло перетираємо з борошном та розпушувачем в крихту, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. 
  2. Форму застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та викладаємо тісто, формуючи бортики. Ставимо на деякий час у холодильник. 
  3. На тісто викладаємо ягоди. Яйце збиваємо з сіллю та цукром, додаємо сметану, крохмаль замішуємо в кінці. Заливаємо ягоди. 
  4. Випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах. 
  5. Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою. 

Смачного!

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