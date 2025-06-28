Жменька ягід і сметана: пиріг з полуницею, який рідні благатимуть готувати кожного дня
- Цей пиріг з полуницею ви зможете готувати хоч кожного дня.
- Він не створює клопотів для господинь, а рідні благатимуть готувати його якомога частіше.
Пиріг з полуницею – це той смаколик, яким зараз варто насолодитися досхочу. І з цим рецептом вам точно вдасться це зробити.
Смачний пиріг – це далеко не завжди складний процес та зайві нерви. З правильним рецептом спекти полуничну насолоду можна без зайвої мороки. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом від порталу "Господинька".
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Рецепт пирога з полуницею
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 180 грамів борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 80 грамів замороженого вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 50 грамів цукру;
заливка:
– 250 грамів полуниці (можна використати інші ягоди);
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 350 грамів сметани (брати якомога жирнішу);
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Масло перетираємо з борошном та розпушувачем в крихту, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто.
- Форму застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та викладаємо тісто, формуючи бортики. Ставимо на деякий час у холодильник.
- На тісто викладаємо ягоди. Яйце збиваємо з сіллю та цукром, додаємо сметану, крохмаль замішуємо в кінці. Заливаємо ягоди.
- Випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
- Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою.
Смачного!
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