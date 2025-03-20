Що приготувати на вечерю: рецепт пісного борщу з квасолею
Триває Великий піст, і багато хто замислюється: що приготувати, щоб страва була не лише пісною, а й справді смачною? Відповідь знайома і проста – борщ.
Він завжди залишається улюбленою стравою українців, а пісний варіант із квасолею виходить не менш наваристим та ароматним, інформує 24 Канал з посиланням на Bazylik. Завдяки квасолі він виходить ситним, тож кращої вечері ще доведеться пошукати.
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Рецепт пісного борщу
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів консервованої квасолі;
– 5 картоплин;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 буряк;
– 1/4 качана капусти;
– 1 великий помідор;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 5 столових ложок соняшникової олії;
– 1 лавровий лист;
– 2 зубчики часнику;
– сіль – до смаку;
– зелень – до смаку.
Приготування:
- Очистіть картоплю, цибулю, буряк, моркву та часник, промийте їх під водою. Злийте рідину з консервованої квасолі.
- Картоплю наріжте невеликими шматочками, а капусту нашаткуйте тонкими смужками. Якщо у вас зріла капуста, варіть її разом із картоплею, а якщо молода – додавайте в борщ на останньому етапі, коли картопля вже звариться і буде готова засмажка.
- У каструлю налийте холодну воду, додайте картоплю та капусту, доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15 – 20 хвилин.
- Поки овочі варяться, приготуйте засмажку. Буряк і моркву натріть на крупній тертці, а помідор і цибулю наріжте дрібними кубиками. За бажанням зніміть шкірку з помідора.
- На розігрітій соняшниковій олії обсмажте овочі, постійно помішуючи, протягом 5 – 10 хвилин. Додайте томатну пасту, добре перемішайте і потримайте на плиті ще 3 хвилини. Якщо немає томатної пасти, можна використати кетчуп або помідори у власному соку.
- Коли картопля з капустою будуть майже готові, додайте засмажку в каструлю та збільште вогонь. Дочекайтеся закипання, потім всипте квасолю та посоліть до смаку.
- Зменшіть вогонь і варіть борщ ще 5 хвилин. Додайте лавровий лист, дрібно нарізану зелень і часник, який можна нарізати або пропустити через прес.
- Перемішайте, потримайте борщ на плиті ще 5 хвилин, після чого накрийте кришкою, вимкніть вогонь і дайте йому настоятися.
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