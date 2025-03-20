Він завжди залишається улюбленою стравою українців, а пісний варіант із квасолею виходить не менш наваристим та ароматним, інформує 24 Канал з посиланням на Bazylik. Завдяки квасолі він виходить ситним, тож кращої вечері ще доведеться пошукати.

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Рецепт пісного борщу

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів консервованої квасолі;

– 5 картоплин;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 буряк;

– 1/4 качана капусти;

– 1 великий помідор;

– 2 літри води;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 5 столових ложок соняшникової олії;

– 1 лавровий лист;

– 2 зубчики часнику;

– сіль – до смаку;

– зелень – до смаку.

Приготування:

Очистіть картоплю, цибулю, буряк, моркву та часник, промийте їх під водою. Злийте рідину з консервованої квасолі. Картоплю наріжте невеликими шматочками, а капусту нашаткуйте тонкими смужками. Якщо у вас зріла капуста, варіть її разом із картоплею, а якщо молода – додавайте в борщ на останньому етапі, коли картопля вже звариться і буде готова засмажка. У каструлю налийте холодну воду, додайте картоплю та капусту, доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15 – 20 хвилин. Поки овочі варяться, приготуйте засмажку. Буряк і моркву натріть на крупній тертці, а помідор і цибулю наріжте дрібними кубиками. За бажанням зніміть шкірку з помідора. На розігрітій соняшниковій олії обсмажте овочі, постійно помішуючи, протягом 5 – 10 хвилин. Додайте томатну пасту, добре перемішайте і потримайте на плиті ще 3 хвилини. Якщо немає томатної пасти, можна використати кетчуп або помідори у власному соку. Коли картопля з капустою будуть майже готові, додайте засмажку в каструлю та збільште вогонь. Дочекайтеся закипання, потім всипте квасолю та посоліть до смаку. Зменшіть вогонь і варіть борщ ще 5 хвилин. Додайте лавровий лист, дрібно нарізану зелень і часник, який можна нарізати або пропустити через прес. Перемішайте, потримайте борщ на плиті ще 5 хвилин, після чого накрийте кришкою, вимкніть вогонь і дайте йому настоятися.

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