Он всегда остается любимым блюдом украинцев, а постный вариант с фасолью получается не менее наваристым и ароматным, информирует 24 Канал со ссылкой на Bazylik. Благодаря фасоли он получается сытным, поэтому лучшего ужина еще придется поискать.
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Рецепт постного борща
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов консервированной фасоли;
– 5 картофелин;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 свекла;
– 1/4 кочана капусты;
– 1 большой помидор;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 5 столовых ложек подсолнечного масла;
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– соль – по вкусу;
– зелень – по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель, лук, свеклу, морковь и чеснок, промойте их под водой. Слейте жидкость с консервированной фасоли.
- Картофель нарежьте небольшими кусочками, а капусту нарежьте тонкими полосками. Если у вас зрелая капуста, варите ее вместе с картофелем, а если молодая – добавляйте в борщ на последнем этапе, когда картофель уже сварится и будет готова зажарка.
- В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте картофель и капусту, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15 – 20 минут.
- Пока овощи варятся, приготовьте зажарку. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, а помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. По желанию снимите кожицу с помидора.
- На разогретом подсолнечном масле обжарьте овощи, постоянно помешивая, в течение 5 – 10 минут. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и подержите на плите еще 3 минуты. Если нет томатной пасты, можно использовать кетчуп или помидоры в собственном соку.
- Когда картофель с капустой будут почти готовы, добавьте зажарку в кастрюлю и увеличьте огонь. Дождитесь закипания, затем всыпьте фасоль и посолите по вкусу.
- Уменьшите огонь и варите борщ еще 5 минут. Добавьте лавровый лист, мелко нарезанную зелень и чеснок, который можно нарезать или пропустить через пресс.
- Перемешайте, подержите борщ на плите еще 5 минут, после чего накройте крышкой, выключите огонь и дайте ему настояться.
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