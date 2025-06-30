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30 червня, 19:45
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Літо в банці: готуємо улюблений полуничний джем – королева без нього не уявляла життя

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полуничний джем – яскравий додаток до улюблених смаколиків. 
  • Для його приготування потрібні елементарні інгредієнти та трішки часу. 

Полуничний джем – це особливий смаколик, який вподобала сама королева. Для його приготування потрібно лише кілька компонентів, а результат виходить божественним.

Полуничний джем був важливою частиною раціону самої Єлизавети ІІ. З його приготуванням не виникне жодних проблем, а смак улюбленої ягоди ідеально доповнить безліч смаколиків. 24 Канал пропонує відтворити рецепт класичного полуничного джему від порталу Appetito.

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Рецепт полуничного джему

  • Час: 2 години + доба 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– 1 лимон. 

Приготування

  1. Полуницю добре промийте під проточною водою, пересипте в широкий таз або миску, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.

  2. Отриману рідину перелийте в каструлю й доведіть до кипіння на плиті. Коли сироп закипить, додайте до нього полуницю разом із цукром і проваріть приблизно 10 хвилин.

  3. Вичавіть сік із лимона та влийте його в майбутній джем.

  4. За допомогою блендера перетворіть ягоди на однорідну масу. 

  5. Знову поставте каструлю на слабкий вогонь і продовжуйте варити, не забуваючи періодично помішувати, щоб нічого не підгоріло.

  6. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками.

  7. Закутайте заготовки теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження на 24 години.

  8. Зберігайте готовий джем у темному прохолодному приміщенні.

Смачного!

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