Літо в банці: готуємо улюблений полуничний джем – королева без нього не уявляла життя
- Полуничний джем – яскравий додаток до улюблених смаколиків.
- Для його приготування потрібні елементарні інгредієнти та трішки часу.
Полуничний джем – це особливий смаколик, який вподобала сама королева. Для його приготування потрібно лише кілька компонентів, а результат виходить божественним.
Полуничний джем був важливою частиною раціону самої Єлизавети ІІ. З його приготуванням не виникне жодних проблем, а смак улюбленої ягоди ідеально доповнить безліч смаколиків. 24 Канал пропонує відтворити рецепт класичного полуничного джему від порталу Appetito.
Цікаво Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці
Рецепт полуничного джему
- Час: 2 години + доба
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– 1 лимон.
Приготування:
Полуницю добре промийте під проточною водою, пересипте в широкий таз або миску, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.
Отриману рідину перелийте в каструлю й доведіть до кипіння на плиті. Коли сироп закипить, додайте до нього полуницю разом із цукром і проваріть приблизно 10 хвилин.
Вичавіть сік із лимона та влийте його в майбутній джем.
За допомогою блендера перетворіть ягоди на однорідну масу.
Знову поставте каструлю на слабкий вогонь і продовжуйте варити, не забуваючи періодично помішувати, щоб нічого не підгоріло.
Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками.
Закутайте заготовки теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження на 24 години.
Зберігайте готовий джем у темному прохолодному приміщенні.
Смачного!
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