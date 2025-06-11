Усі страви з полуницею автоматично переходять у розряд улюблених. І напої – не виняток з цього правила.

Полуничний лимонад поверне бадьорість навіть у найбільшу спеку. Найкраще використати свіжу ягоду, щоб отримати максимальну користь від напою. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "На пенсії". Не пропустіть Не треба ні духовки, ні желатину: лимонний десерт за 10 хвилин – відкриття цього літа Рецепт лимонаду з полуниці Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 літр Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 200 грамів полуниці;

– 1 лимон;

– кілька гілочок базиліку;

– цукор до смаку. Приготування: Лимон обдайте окропом – це допоможе прибрати гіркоту. Полуницю ретельно промийте, видаліть хвостики та плодоніжки. Додайте до ягід цукор і перетворіть усе на пюре за допомогою блендера або розімніть виделкою. Базилік дрібно наріжте і змішайте з полуничною масою. Отриману суміш розведіть водою і залиште на деякий час для настоювання. З лимона зніміть цедру. Половину цитруса наріжте кружечками, а з іншої частини витисніть сік і додайте його до напою. Процідіть суміш через сито. У посудину для подачі покладіть трохи базиліку, часточку лимона та кілька кубиків льоду. Смачного! Він дуже смачний: одеський торт, який підкорить всю Україну.