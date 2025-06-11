Кращого напою просто не існує: готуємо полуничний лимонад – втамування спраги стане насолодою
- Полуничний лимонад пропонується приготувати зі свіжої полуниці, лимона, базиліку та цукру.
- Він врятує навіть у найбільшу спеку.
Усі страви з полуницею автоматично переходять у розряд улюблених. І напої – не виняток з цього правила.
Полуничний лимонад поверне бадьорість навіть у найбільшу спеку. Найкраще використати свіжу ягоду, щоб отримати максимальну користь від напою. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт лимонаду з полуниці
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1 літр
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 200 грамів полуниці;
– 1 лимон;
– кілька гілочок базиліку;
– цукор до смаку.
Приготування:
Лимон обдайте окропом – це допоможе прибрати гіркоту.
Полуницю ретельно промийте, видаліть хвостики та плодоніжки.
Додайте до ягід цукор і перетворіть усе на пюре за допомогою блендера або розімніть виделкою.
Базилік дрібно наріжте і змішайте з полуничною масою.
Отриману суміш розведіть водою і залиште на деякий час для настоювання.
З лимона зніміть цедру.
Половину цитруса наріжте кружечками, а з іншої частини витисніть сік і додайте його до напою.
Процідіть суміш через сито.
У посудину для подачі покладіть трохи базиліку, часточку лимона та кілька кубиків льоду.
Смачного!
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