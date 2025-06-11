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11 червня, 23:55
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Кращого напою просто не існує: готуємо полуничний лимонад – втамування спраги стане насолодою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полуничний лимонад пропонується приготувати зі свіжої полуниці, лимона, базиліку та цукру.
  • Він врятує навіть у найбільшу спеку. 

Усі страви з полуницею автоматично переходять у розряд улюблених. І напої – не виняток з цього правила.

Полуничний лимонад поверне бадьорість навіть у найбільшу спеку. Найкраще використати свіжу ягоду, щоб отримати максимальну користь від напою. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт лимонаду з полуниці 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1 літр

Інгредієнти
– 1 літр води;
– 200 грамів полуниці;
– 1 лимон;
– кілька гілочок базиліку;
– цукор до смаку. 

Приготування

  1. Лимон обдайте окропом – це допоможе прибрати гіркоту.

  2. Полуницю ретельно промийте, видаліть хвостики та плодоніжки.

  3. Додайте до ягід цукор і перетворіть усе на пюре за допомогою блендера або розімніть виделкою.

  4. Базилік дрібно наріжте і змішайте з полуничною масою.

  5. Отриману суміш розведіть водою і залиште на деякий час для настоювання.

  6. З лимона зніміть цедру.

  7. Половину цитруса наріжте кружечками, а з іншої частини витисніть сік і додайте його до напою.

  8. Процідіть суміш через сито.

  9. У посудину для подачі покладіть трохи базиліку, часточку лимона та кілька кубиків льоду.

Смачного!

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