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6 червня, 19:42
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Найкраще, що з вами трапиться цього літа: полуничне морозиво з 5 інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полуничне морозиво можна зробити всього з 5 інгредієнтів. 
  • Морозиво має насичений смак і рятує в спеку.

Власне полуничне морозиво – це те, що вам точно варто спробувати. Воно потішить насиченим смаком улюбленої ягоди та стане справжнім порятунком у спеку.

Для приготування неймовірно смачного полуничного морозива не потрібно жодного спеціального обладнання. Ягода, кілька інгредієнтів, трішки старання – і у вашій морозилці буде улюблений смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт полуничного морозива 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 склянка грецького йогурту;
– 350 грамів полуниці;
– 1/3 склянки свіжого лимонного соку;
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 2 чайні ложки меду. 

Приготування

  1. У чашу блендера покладіть грецький йогурт, свіжу або заморожену полуницю, додайте трохи лимонного соку, терту цедру лимона та мед. Збивайте до тих пір, поки маса не стане густою, кремовою й однорідною.

  2. Розлийте отриману суміш у формочки для морозива або невеликі контейнери. Поставте в морозильну камеру щонайменше на кілька годин, щоб маса добре застигла.

  3. Перед подачею морозиво можна оформити за бажанням — додати полуничні шматочки, полити варенням або посипати тертим шоколадом.

Смачного!

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