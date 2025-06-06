Найкраще, що з вами трапиться цього літа: полуничне морозиво з 5 інгредієнтів
- Полуничне морозиво можна зробити всього з 5 інгредієнтів.
- Морозиво має насичений смак і рятує в спеку.
Власне полуничне морозиво – це те, що вам точно варто спробувати. Воно потішить насиченим смаком улюбленої ягоди та стане справжнім порятунком у спеку.
Для приготування неймовірно смачного полуничного морозива не потрібно жодного спеціального обладнання. Ягода, кілька інгредієнтів, трішки старання – і у вашій морозилці буде улюблений смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт полуничного морозива
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка грецького йогурту;
– 350 грамів полуниці;
– 1/3 склянки свіжого лимонного соку;
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 2 чайні ложки меду.
Приготування:
У чашу блендера покладіть грецький йогурт, свіжу або заморожену полуницю, додайте трохи лимонного соку, терту цедру лимона та мед. Збивайте до тих пір, поки маса не стане густою, кремовою й однорідною.
Розлийте отриману суміш у формочки для морозива або невеликі контейнери. Поставте в морозильну камеру щонайменше на кілька годин, щоб маса добре застигла.
Перед подачею морозиво можна оформити за бажанням — додати полуничні шматочки, полити варенням або посипати тертим шоколадом.
Смачного!
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