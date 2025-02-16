Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти На сніданок чи перекус: апетитні пончики з сосисками на сковороді
16 лютого, 11:17
2

На сніданок чи перекус: апетитні пончики з сосисками на сковороді

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сосиски в тісті – це перекус, який обожнюють усі. І насолодитися ним можна, не вдаючися до випікання.

Завдяки дріжджовому тісту ці пончики виходять пишними та м'якими – ідеальне доповнення до улюблених сосисок. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом пончиків з сосисками від порталу "Шуба".

Цікаво Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне

Рецепт пончиків з сосисками

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 20 пончиків

Інгредієнти
– 250 мілілітрів молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 куряче яйце;
– 460 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 300 грамів сосисок. 

Приготування: 

  1. Підігрійте молоко до теплого стану. Додайте цукор, дріжджі, сіль і яйце, перемішайте до однорідності.
  2. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке тісто. Розкачайте його на поверхні, посипаній борошном, і додайте розм’якшене масло в середину, вмішуючи його в тісто.
  3. Сформуйте тісто в кулю і помістіть його в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште на 50 хвилин, щоб тісто піднялося.
  4. Сосиски наріжте шматочками шириною близько 2 сантиметрів.
  5. Розділіть тісто на 20 частин. З кожної частини сформуйте коржик, загорніть у нього шматочок сосиски, формуючи круглий пончик.
  6. У сковорідці добре розігрійте велику кількість олії та викладіть в неї пончики.
  7. Смажте на середньому вогні з усіх боків до утворення золотистої скоринки, приблизно 5 – 6 хвилин.

Смачного!

З ним не зрівняється жоден магазинний конкурент: як приготувати рулет "фальшивий заєць". 