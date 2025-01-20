20 січня 2025, 08:32
Для перегляду інавгурації: як зробити попкорн вдома
Попкорн – це ідеальний варіант для перегляду інавгурації. Легкий, ароматний і з ноткою солодкої карамелі, він стане чудовим доповненням до перегляду важливої події.
Приготуйте вдома цю класичну закуску й насолоджуйтесь кожним моментом. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.
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Рецепт попкорну
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів попкорну;
– 3/4 чайної ложки солі;
– 125 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів меду;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 1 склянка цукру.
Приготування:
- Попкорн обсмажте в олії, посоліть і ретельно перемішайте.
- У великій каструлі розтопіть масло, додайте мед і цукор, доведіть до кипіння.
- Варіть на середньому вогні приблизно сім хвилин, після чого додайте харчову соду та продовжуйте готувати ще близько п’яти хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню, додайте попкорн і швидко перемішайте, адже карамель швидко застигає.
- Для перемішування найкраще використовувати дерев’яну ложку, змащену маслом, щоб попкорн не прилипав до неї.
- Коли попкорн рівномірно покриється карамеллю, викладіть його на деко, застелене папером для випічки.
- Після застигання розділіть окремі зерна попкорну за потреби.
Смачного!
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