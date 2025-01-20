Приготовьте дома эту классическую закуску и наслаждайтесь каждым моментом. Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis.

Интересно Надо уметь себя радовать: приготовьте торт без выпекания за 15 минут

Рецепт попкорна

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов попкорна;

– 3/4 чайной ложки соли 3/4 чайной ложки соли;

– 125 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров меда;

– 1/3 чайной ложки соды;

– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Попкорн обжарьте в масле, посолите и тщательно перемешайте. В большой кастрюле растопите масло, добавьте мед и сахар, доведите до кипения. Варите на среднем огне примерно семь минут, после чего добавьте пищевую соду и продолжайте готовить еще около пяти минут. Снимите кастрюлю с огня, добавьте попкорн и быстро перемешайте, ведь карамель быстро застывает. Для перемешивания лучше всего использовать деревянную ложку, смазанную маслом, чтобы попкорн не прилипал к ней. Когда попкорн равномерно покроется карамелью, выложите его на противень, застеленный бумагой для выпечки. После застывания разделите отдельные зерна попкорна по необходимости.

Приятного аппетита!

Он такой вкусный: как приготовить пляцок по рецепту Лилии Цвит.