Приготуйте вдома цю класичну закуску й насолоджуйтесь кожним моментом. Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.

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Рецепт попкорну

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів попкорну;

– 3/4 чайної ложки солі;

– 125 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів меду;

– 1/3 чайної ложки соди;

– 1 склянка цукру.

Приготування:

Попкорн обсмажте в олії, посоліть і ретельно перемішайте. У великій каструлі розтопіть масло, додайте мед і цукор, доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні приблизно сім хвилин, після чого додайте харчову соду та продовжуйте готувати ще близько п’яти хвилин. Зніміть каструлю з вогню, додайте попкорн і швидко перемішайте, адже карамель швидко застигає. Для перемішування найкраще використовувати дерев’яну ложку, змащену маслом, щоб попкорн не прилипав до неї. Коли попкорн рівномірно покриється карамеллю, викладіть його на деко, застелене папером для випічки. Після застигання розділіть окремі зерна попкорну за потреби.

Смачного!

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