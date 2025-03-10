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10 березня, 20:04
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Смачно та ситно: готуємо рис по-тайськи – ідеальна страва в піст

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Рис – чудовий гарнір, який можна збагатити будь-якими додатками. В азійському виконанні він смакує особливо колоритно.

Доступні інгредієнти та дивовижний смак – саме те, що потрібно, аби зібрати рідних за столом. 30 хвилин – і одна з зірок азійської кухні вже до ваших послуг, розповідає 24 Канал з посиланням на "Є".

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Рецепт рису по-тайськи 

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 100 грамів довгозернистого рису;
– склянка води;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 морквина;
– половина цибулі порей;
– 50 грамів зеленого горошку;
– 50 грамів кукурудзи;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 100 грамів спаржі;
– 100 грамів броколі;
– 20 грамів імбиру;
– 1/2 столової ложки цукру;
– карі;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Спершу ретельно промийте рис, змінюючи воду декілька разів, щоб вона стала прозорою. Потім відваріть його на малому вогні до повного випаровування рідини (краще заздалегідь зварити, щоб рис охолов і трохи підсох).
  2. Моркву наріжте на маленькі кубики або будь-якою іншою формою за вашим бажанням.
  3. Порей поріжте на півкільця.
  4. Розділіть броколі на невеликі суцвіття. Разом зі спаржевою квасолею занурте їх у киплячий окріп і відваріть близько 5 хвилин.
  5. Потім відкиньте овочі на друшляк і одразу обполощіть холодною водою, щоб зберегти насичений зелений відтінок.
  6. Гіркий перець подрібніть до дрібних шматочків. Зубчики часнику очистіть, розчавіть ножем і обсмажте їх на оливковій олії до легкого золотистого відтінку, постійно помішуючи лопаткою для максимального вивільнення аромату.
  7. Видаліть обсмажений часник зі сковороди, а замість нього додайте моркву, гіркий перець і порей.
  8. Через 2 – 3 хвилини внесіть до сковороди зелений горошок, кукурудзу і попередньо бланшовані броколі зі спаржею. Приправте трохи сіллю і цукром.
  9. Змішайте овочі ретельно і додайте подрібнений корінь імбиру.
  10. Продовжуйте готувати суміш на середньому вогні, доки овочі не стануть м'якими (приблизно 7 хвилин). Додайте до неї варений рис і перемішайте.
  11. Влийте соєвий соус і посипте суміш карі – перемішайте все ретельно. Тримайте на вогні ще кілька хвилин, щоб смаки з'єдналися, але слідкуйте, щоб рис залишається розсипчастим.

Смачного!

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