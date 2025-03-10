Смачно та ситно: готуємо рис по-тайськи – ідеальна страва в піст
Рис – чудовий гарнір, який можна збагатити будь-якими додатками. В азійському виконанні він смакує особливо колоритно.
Доступні інгредієнти та дивовижний смак – саме те, що потрібно, аби зібрати рідних за столом. 30 хвилин – і одна з зірок азійської кухні вже до ваших послуг, розповідає 24 Канал з посиланням на "Є".
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Рецепт рису по-тайськи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів довгозернистого рису;
– склянка води;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 морквина;
– половина цибулі порей;
– 50 грамів зеленого горошку;
– 50 грамів кукурудзи;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 100 грамів спаржі;
– 100 грамів броколі;
– 20 грамів імбиру;
– 1/2 столової ложки цукру;
– карі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу ретельно промийте рис, змінюючи воду декілька разів, щоб вона стала прозорою. Потім відваріть його на малому вогні до повного випаровування рідини (краще заздалегідь зварити, щоб рис охолов і трохи підсох).
- Моркву наріжте на маленькі кубики або будь-якою іншою формою за вашим бажанням.
- Порей поріжте на півкільця.
- Розділіть броколі на невеликі суцвіття. Разом зі спаржевою квасолею занурте їх у киплячий окріп і відваріть близько 5 хвилин.
- Потім відкиньте овочі на друшляк і одразу обполощіть холодною водою, щоб зберегти насичений зелений відтінок.
- Гіркий перець подрібніть до дрібних шматочків. Зубчики часнику очистіть, розчавіть ножем і обсмажте їх на оливковій олії до легкого золотистого відтінку, постійно помішуючи лопаткою для максимального вивільнення аромату.
- Видаліть обсмажений часник зі сковороди, а замість нього додайте моркву, гіркий перець і порей.
- Через 2 – 3 хвилини внесіть до сковороди зелений горошок, кукурудзу і попередньо бланшовані броколі зі спаржею. Приправте трохи сіллю і цукром.
- Змішайте овочі ретельно і додайте подрібнений корінь імбиру.
- Продовжуйте готувати суміш на середньому вогні, доки овочі не стануть м'якими (приблизно 7 хвилин). Додайте до неї варений рис і перемішайте.
- Влийте соєвий соус і посипте суміш карі – перемішайте все ретельно. Тримайте на вогні ще кілька хвилин, щоб смаки з'єдналися, але слідкуйте, щоб рис залишається розсипчастим.
Смачного!
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