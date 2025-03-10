Доступні інгредієнти та дивовижний смак – саме те, що потрібно, аби зібрати рідних за столом. 30 хвилин – і одна з зірок азійської кухні вже до ваших послуг, розповідає 24 Канал з посиланням на "Є".

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Рецепт рису по-тайськи

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів довгозернистого рису;

– склянка води;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 морквина;

– половина цибулі порей;

– 50 грамів зеленого горошку;

– 50 грамів кукурудзи;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 100 грамів спаржі;

– 100 грамів броколі;

– 20 грамів імбиру;

– 1/2 столової ложки цукру;

– карі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спершу ретельно промийте рис, змінюючи воду декілька разів, щоб вона стала прозорою. Потім відваріть його на малому вогні до повного випаровування рідини (краще заздалегідь зварити, щоб рис охолов і трохи підсох). Моркву наріжте на маленькі кубики або будь-якою іншою формою за вашим бажанням. Порей поріжте на півкільця. Розділіть броколі на невеликі суцвіття. Разом зі спаржевою квасолею занурте їх у киплячий окріп і відваріть близько 5 хвилин. Потім відкиньте овочі на друшляк і одразу обполощіть холодною водою, щоб зберегти насичений зелений відтінок. Гіркий перець подрібніть до дрібних шматочків. Зубчики часнику очистіть, розчавіть ножем і обсмажте їх на оливковій олії до легкого золотистого відтінку, постійно помішуючи лопаткою для максимального вивільнення аромату. Видаліть обсмажений часник зі сковороди, а замість нього додайте моркву, гіркий перець і порей. Через 2 – 3 хвилини внесіть до сковороди зелений горошок, кукурудзу і попередньо бланшовані броколі зі спаржею. Приправте трохи сіллю і цукром. Змішайте овочі ретельно і додайте подрібнений корінь імбиру. Продовжуйте готувати суміш на середньому вогні, доки овочі не стануть м'якими (приблизно 7 хвилин). Додайте до неї варений рис і перемішайте. Влийте соєвий соус і посипте суміш карі – перемішайте все ретельно. Тримайте на вогні ще кілька хвилин, щоб смаки з'єдналися, але слідкуйте, щоб рис залишається розсипчастим.

Смачного!

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