Доступные ингредиенты и удивительный вкус – именно то, что нужно, чтобы собрать родных за столом. 30 минут – и одна из звезд азиатской кухни уже к вашим услугам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Є".
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Рецепт риса по-тайски
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов длиннозернистого риса;
– стакан воды;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 морковка;
– половина лука порей;
– 50 граммов зеленого горошка;
– 50 граммов кукурузы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов спаржи;
– 100 граммов брокколи;
– 20 граммов имбиря;
– 1/2 столовой ложки сахара;
– карри;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте рис, меняя воду несколько раз, чтобы она стала прозрачной. Затем отварите его на малом огне до полного испарения жидкости (лучше заранее сварить, чтобы рис остыл и немного подсох).
- Морковь нарежьте на маленькие кубики или любой другой формой по вашему желанию.
- Порей порежьте на полукольца.
- Разделите брокколи на небольшие соцветия. Вместе со спаржевой фасолью окуните их в кипящий кипяток и отварите около 5 минут.
- Затем откиньте овощи на дуршлаг и сразу ополосните холодной водой, чтобы сохранить насыщенный зеленый оттенок.
- Горький перец измельчите до мелких кусочков. Зубчики чеснока очистите, раздавите ножом и обжарьте их на оливковом масле до легкого золотистого оттенка, постоянно помешивая лопаткой для максимального высвобождения аромата.
- Удалите обжаренный чеснок со сковороды, а вместо него добавьте морковь, горький перец и порей.
- Через 2 – 3 минуты внесите в сковороду зеленый горошек, кукурузу и предварительно бланшированные брокколи со спаржей. Приправьте немного солью и сахаром.
- Смешайте овощи тщательно и добавьте измельченный корень имбиря.
- Продолжайте готовить смесь на среднем огне, пока овощи не станут мягкими (примерно 7 минут). Добавьте к ней вареный рис и перемешайте.
- Влейте соевый соус и посыпьте смесь карри – перемешайте все тщательно. Держите на огне еще несколько минут, чтобы вкусы соединились, но следите, чтобы рис остается рассыпчатым.
Приятного аппетита!
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