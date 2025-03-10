Доступные ингредиенты и удивительный вкус – именно то, что нужно, чтобы собрать родных за столом. 30 минут – и одна из звезд азиатской кухни уже к вашим услугам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Є".

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Рецепт риса по-тайски

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов длиннозернистого риса;

– стакан воды;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 морковка;

– половина лука порей;

– 50 граммов зеленого горошка;

– 50 граммов кукурузы;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 100 граммов спаржи;

– 100 граммов брокколи;

– 20 граммов имбиря;

– 1/2 столовой ложки сахара;

– карри;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала тщательно промойте рис, меняя воду несколько раз, чтобы она стала прозрачной. Затем отварите его на малом огне до полного испарения жидкости (лучше заранее сварить, чтобы рис остыл и немного подсох). Морковь нарежьте на маленькие кубики или любой другой формой по вашему желанию. Порей порежьте на полукольца. Разделите брокколи на небольшие соцветия. Вместе со спаржевой фасолью окуните их в кипящий кипяток и отварите около 5 минут. Затем откиньте овощи на дуршлаг и сразу ополосните холодной водой, чтобы сохранить насыщенный зеленый оттенок. Горький перец измельчите до мелких кусочков. Зубчики чеснока очистите, раздавите ножом и обжарьте их на оливковом масле до легкого золотистого оттенка, постоянно помешивая лопаткой для максимального высвобождения аромата. Удалите обжаренный чеснок со сковороды, а вместо него добавьте морковь, горький перец и порей. Через 2 – 3 минуты внесите в сковороду зеленый горошек, кукурузу и предварительно бланшированные брокколи со спаржей. Приправьте немного солью и сахаром. Смешайте овощи тщательно и добавьте измельченный корень имбиря. Продолжайте готовить смесь на среднем огне, пока овощи не станут мягкими (примерно 7 минут). Добавьте к ней вареный рис и перемешайте. Влейте соевый соус и посыпьте смесь карри – перемешайте все тщательно. Держите на огне еще несколько минут, чтобы вкусы соединились, но следите, чтобы рис остается рассыпчатым.

Приятного аппетита!

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