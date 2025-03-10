Доступные ингредиенты и удивительный вкус – именно то, что нужно, чтобы собрать родных за столом. 30 минут – и одна из звезд азиатской кухни уже к вашим услугам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Є".

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Рецепт риса по-тайски

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов длиннозернистого риса;
– стакан воды;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 морковка;
– половина лука порей;
– 50 граммов зеленого горошка;
– 50 граммов кукурузы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов спаржи;
– 100 граммов брокколи;
– 20 граммов имбиря;
– 1/2 столовой ложки сахара;
– карри;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно промойте рис, меняя воду несколько раз, чтобы она стала прозрачной. Затем отварите его на малом огне до полного испарения жидкости (лучше заранее сварить, чтобы рис остыл и немного подсох).
  2. Морковь нарежьте на маленькие кубики или любой другой формой по вашему желанию.
  3. Порей порежьте на полукольца.
  4. Разделите брокколи на небольшие соцветия. Вместе со спаржевой фасолью окуните их в кипящий кипяток и отварите около 5 минут.
  5. Затем откиньте овощи на дуршлаг и сразу ополосните холодной водой, чтобы сохранить насыщенный зеленый оттенок.
  6. Горький перец измельчите до мелких кусочков. Зубчики чеснока очистите, раздавите ножом и обжарьте их на оливковом масле до легкого золотистого оттенка, постоянно помешивая лопаткой для максимального высвобождения аромата.
  7. Удалите обжаренный чеснок со сковороды, а вместо него добавьте морковь, горький перец и порей.
  8. Через 2 – 3 минуты внесите в сковороду зеленый горошек, кукурузу и предварительно бланшированные брокколи со спаржей. Приправьте немного солью и сахаром.
  9. Смешайте овощи тщательно и добавьте измельченный корень имбиря.
  10. Продолжайте готовить смесь на среднем огне, пока овощи не станут мягкими (примерно 7 минут). Добавьте к ней вареный рис и перемешайте.
  11. Влейте соевый соус и посыпьте смесь карри – перемешайте все тщательно. Держите на огне еще несколько минут, чтобы вкусы соединились, но следите, чтобы рис остается рассыпчатым.

Приятного аппетита!

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