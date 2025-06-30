Такий подадуть не на всякому святі: курячий рулет, яки вже стає легендою
- Курячий рулет – чудова нагода поекспериментувати з улюбленою курочкою.
- Цей рулет випікається при низькій температурі – так він залишається соковитим.
Улюблена курочка може бути ще смачнішою, якщо трішки над нею почаклувати. Соковитий рулет – одна з таких можливостей.
Якщо ви полюбляєте курочку з особливими акцентами, то цей рулет має усі шанси стати вашим кулінарним козирем. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.
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Рецепт курячого рулету
- Час: 4 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 900 грамів курячого стегна;
– 500 грамів курячого філе;
– дрібка солі та спецій (суміш перців, мускатний горіх, часник, паприка, коріандр);
глазурування:
– 1 столова ложка соусу "Мексикано";
– 15 грамів лагідної гірчиці;
– 15 грамів меду;
– 10 грамів олії;
– 1 чайна ложка паприки.
Приготування:
Спочатку видаліть кістку зі стегна курки та акуратно зніміть шкірку. Вона знадобиться пізніше, тому не викидайте. Куряче філе й м’ясо стегна наріжте кубиками.
Посоліть, додайте улюблені спеції, добре перемішайте руками. Потім додайте шкірку. Залиште маринуватися на кілька годин, чим довше – тим краще.
Далі розріжте рукав для запікання по шву й розкладіть його на робочій поверхні. Викладіть шкірку у формі прямокутника, на неї – м’ясо, рівномірно розподіліть і щільно загорніть у рулет. Зав’яжіть кінці рукава з обох боків.
Духову шафу розігрійте до 80 градусів і готуйте рулет приблизно 3,5 години.
Дістаньте рулет, зніміть плівку, змішайте інгредієнти для глазурі та рясно змастіть поверхню.
Підкрутіть температуру духовки до 200 – 250 градусів та запікайте 10 – 15 хвилин, поки не утвориться румʼяна скоринка.
Дайте рулету охолонути при кімнатній температурі, потім охолодіть у холодильнику.
Смачного!
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