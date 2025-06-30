Такий подадуть не на всякому святі: курячий рулет, яки вже стає легендою

Якщо ви полюбляєте курочку з особливими акцентами, то цей рулет має усі шанси стати вашим кулінарним козирем. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

Читайте також Це смачніше за котлети та навіть шашлик: відбивні з начинкою, які хоч на свято подавай

Інгредієнти:

– 900 грамів курячого стегна;

– 500 грамів курячого філе;

– дрібка солі та спецій (суміш перців, мускатний горіх, часник, паприка, коріандр);

глазурування:

– 1 столова ложка соусу "Мексикано";

– 15 грамів лагідної гірчиці;

– 15 грамів меду;

– 10 грамів олії;

– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

Спочатку видаліть кістку зі стегна курки та акуратно зніміть шкірку. Вона знадобиться пізніше, тому не викидайте. Куряче філе й м’ясо стегна наріжте кубиками.

Посоліть, додайте улюблені спеції, добре перемішайте руками. Потім додайте шкірку. Залиште маринуватися на кілька годин, чим довше – тим краще.

Далі розріжте рукав для запікання по шву й розкладіть його на робочій поверхні. Викладіть шкірку у формі прямокутника, на неї – м’ясо, рівномірно розподіліть і щільно загорніть у рулет. Зав’яжіть кінці рукава з обох боків.

Духову шафу розігрійте до 80 градусів і готуйте рулет приблизно 3,5 години.

Дістаньте рулет, зніміть плівку, змішайте інгредієнти для глазурі та рясно змастіть поверхню.

Підкрутіть температуру духовки до 200 – 250 градусів та запікайте 10 – 15 хвилин, поки не утвориться румʼяна скоринка.