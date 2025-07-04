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4 липня, 00:13
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Те, що точно варто спробувати на вихідних: оригінальний шашлик з хека

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пропонується приготувати шашлик з хека, який є альтернативою традиційним м'ясним варіантам.
  • У спрощеному варіанті його можна приготувати, не виходячи з дому. 

Соковитий шашлик – це не завжди про свинину чи інше мʼясо. Риба – це чудова опція урізноманітнити дозвілля в колі близьких.

Піти на природу та посмажити щось смачненьке на вогні – чудовий план для того, щоб перезарядити свою енергетичну батарейку. 24 Канал пропонує приготувати шашлик з хека за рецептом з TikTok innakluchnik31

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Рецепт шашлику з хека 

  • Час: 45 хвилин + маринування
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1,5 кілограма хека;
– сіль та перець до смаку;
– борошно для панірування;
– 2 – 3 цибулі;
маринад: 
– 350 грамів кетчупу чилі;
– 50 грамів олії;
– 50 грамів оцту;
– 150 мілілітрів води;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів цукру. 

Приготування

  1. Зачищаємо рибу від плавників та нарізаємо порційними шматочками.
  2. Солимо та перчимо рибу, обсмажуємо в борошні. 
  3. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. 
  4. Цибулю нарізаємо кільцями. 
  5. Викладаємо в миску рибу з цибулею, заливаємо маринадом та залишаємо маринуватися. 
  6. На природі можна злегка припекти рибу на вогні.

Смачного!

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