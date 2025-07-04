Те, що точно варто спробувати на вихідних: оригінальний шашлик з хека

Соковитий шашлик – це не завжди про свинину чи інше мʼясо. Риба – це чудова опція урізноманітнити дозвілля в колі близьких.

Піти на природу та посмажити щось смачненьке на вогні – чудовий план для того, щоб перезарядити свою енергетичну батарейку. 24 Канал пропонує приготувати шашлик з хека за рецептом з TikTok innakluchnik31.

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Рецепт шашлику з хека

Час : 45 хвилин + маринування

: 45 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма хека;

– сіль та перець до смаку;

– борошно для панірування;

– 2 – 3 цибулі;

маринад:

– 350 грамів кетчупу чилі;

– 50 грамів олії;

– 50 грамів оцту;

– 150 мілілітрів води;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 50 грамів цукру.

Приготування:

Зачищаємо рибу від плавників та нарізаємо порційними шматочками. Солимо та перчимо рибу, обсмажуємо в борошні. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Цибулю нарізаємо кільцями. Викладаємо в миску рибу з цибулею, заливаємо маринадом та залишаємо маринуватися. На природі можна злегка припекти рибу на вогні.

Смачного!

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