Шашлик буде неповторним: маринуємо соковите мʼясо за рецептом Пави

Посмажити мʼясо на вихідних – чудова нагода провести час з рідними та близькими. В такі моменти хочеться, щоб все було ідеально, особливо – улюблена страва.

Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський, відомий як Пава, поділився своїм рецептом ідеального шашлику. 24 Канал рекомендує обовʼязково зберегти рецепт, яким відомий шеф поділився у своєму інстаграмі. До теми Він куди смачніший за окрошку: готуємо автентичний український суп холодник Рецепт маринаду для шашлику Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8 Інгредієнти:

– 3 кілограми свинячого ошийка;

– 600 грамів цибулі;

– 3 гілочки розмарину;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 200 мілілітрів соєвого соусу;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 200 мілілітрів газованої води;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 50 мілілітрів олії;

– сіль, перець чорний до смаку. Приготування: Свинину наріжте шматочками середнього розміру, як для приготування шашлику. Цибулю очистьте від лушпиння та поріжте півкільцями. У глибокій мисці змішайте усі компоненти для маринаду. Додайте до маринаду м’ясо й цибулю, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок добре вкрився сумішшю. Залиште свинину маринуватися щонайменше на 2 години, приблизно раз на пів години перемішуйте. Якщо маринуєте м’ясо на ніч, повторне перемішування не потрібне. Смачного! Насолоджуємося ними цілий рік: як заготувати часникові стрілки.