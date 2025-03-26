26 березня, 06:08
Про неї писав ще Котляревський: рецепт неповторної української шпундри
Шпундра – традиційна українська страва з глибокою історією. Вона актуальна і сьогодні, спробуйте – і все зрозумієте.
Не варто забувати традиційні страви, історія які проходить крізь століття. Автентичність – далеко не все, чим вони можуть потішити сучасних господинь, розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.
До речі Ця страва смакує ще краще за пельмені: улюблений смак з меншими зусиллями
Рецепт шпундри
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свинини (ошийок);
– 1 – 2 буряки;
– 2 цибулі;
– 3 столові ложки оцту;
– 3 столові ложки олії або смальцю;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Очищені буряк і цибулю наріжте великими шматками та злегка обсмажте разом з м'ясом.
- Додайте подрібнений часник. Традиційно шпундру готують на буряковому квасі, але його можна замінити водою з оцтом або лимонним соком.
- Додайте оцет, розведений водою, так, щоб рідина майже покрила м'ясо.
- Тушкуйте м'ясо на слабкому вогні або в духовці при 170 – 180 градусах протягом 1 – 2 годин, залежно від розміру шматків м'яса.
- Перед готовністю додайте дві столові ложки борошна, сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте і через кілька хвилин зніміть з вогню.
- Шпундру можна подавати з картоплею або як самостійну страву зі сметаною та зеленню.
Смачного!
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