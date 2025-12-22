Не робіть велику "Шубу": закуска на Новий рік з оселедця у тарталетках

Оселедець на новорічному столі – це завжди доречно та дуже смачно. Його кожен шукає на столі, адже це улюблена закуска родом з дитинства.

Проте навіть звичну страву можна подати інакше, не змінюючи самої концепції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kathy coooks. "Шуба" у тарталетках буде виглядати незвично та святково, тому запамʼятається абсолютно усім.

Як приготувати "шубу" у тарталетках?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 відварені буряки;

– приблизно 100 грамів крем-сиру;

– майонез до смаку;

– сушений часник до смаку;

– сіль до смаку;

– мелений перець до смаку;

– тарталетки з пісочного тіста;

– слабосолоний оселедець;

– мариновані огірочки;

– гірчиця в зернах;

– синя цибуля.

Приготування:

Відварений буряк очистіть і натріть на дрібній або середній тертці, перекладіть у миску й додайте крем-сир, майонез, сушений часник, сіль і мелений перець. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси, а за бажанням наприкінці перебийте блендером, щоб начинка стала ніжнішою за текстурою. Готовою буряковою масою наповніть тарталетки, рівномірно розподіляючи начинку. Зверху викладіть невеликі шматочки слабосолоного оселедця, додайте нарізані мариновані огірочки, трохи тонко нарізаної синьої цибулі та доповніть гірчицею в зернах. У результаті виходить яскрава, святкова закуска з добре знайомими нотками "Шуби", але в легкому й сучасному форматі.

Скільки варити буряк?

Залежно від розміру буряк варять від 20 до 40 хвилин, пише Аcouple cooks. Менший буряк вариться близько 20 хвилин, середній – близько 30 хвилин, а великий – близько 40 хвилин або більше.

Дайте буряку охолонути кілька хвилин, потім помістіть його під холодну воду. Так ви зупините процес приготування, а зняти шкірку можна буде просто пальцями.

