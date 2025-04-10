10 квітня, 06:03
Салат "Сніданковий" за 5 хвилин: ідеальний початок будь-якого дня
Для того, щоб смачно поснідати, не обовʼязково стояти біля плити. Кілька хвилин – і ви вже ситі та готові підкорювати новий день.
У цьому салаті поєднуються всі улюблені інгредієнти, тому вам доведеться вмовляти себе не снідати ним кожного дня. 24 Канал пропонує почати день із рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт сніданкового салату
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 куряче філе (копчене);
– 3 варених яйця;
– 200 грамів консервованого ананаса;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
– зелень за бажанням.
Приготування:
- Філе, яйця та ананаси нарізаємо кубиками.
- Сир натираємо.
- Змішуємо інгредієнти і заправляємо майонезом або іншим соусом.
- Солимо і перчимо до смаку.
Смачного!
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