4 липня, 19:40
Не закуска, а порція насолоди: готуємо ніжні сирні кульки з фетою від Ектора
Основні тези
- Сирні кульки з фетою прості у приготуванні та ідеально підходять для перекусу з улюбленим соусом.
- Рецепт від Ектора містить фету, яйця, крохмаль тапіоки та вершкове масло.
Якщо хочеться перехопити чогось смачненького – улюблені сирні кульки завжди будуть чудовим рішенням. Вони прості у приготуванні, а з улюбленим соусом смакують просто неймовірно.
Сирні кульки стануть ідеальним доповненням до улюбленого серіалу, дозвілля з книжкою чи іншого затишного відпочинку. 24 Канал радить приготувати їх за рецептом знаменитого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт сирних кульок від Ектора
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів сиру фета;
– 2 яйця;
– 250 грамів крохмалю тапіоки;
– 60 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Фету натираємо на терці. Масло розтоплюємо та додаємо до сиру.
- Додаємо до суміші яйця та крохмаль, добре перемішуємо.
- Формуємо кульки.
- Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Смачного
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