Сирні кульки стануть ідеальним доповненням до улюбленого серіалу, дозвілля з книжкою чи іншого затишного відпочинку. 24 Канал радить приготувати їх за рецептом знаменитого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт сирних кульок від Ектора

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів сиру фета;

– 2 яйця;

– 250 грамів крохмалю тапіоки;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Фету натираємо на терці. Масло розтоплюємо та додаємо до сиру. Додаємо до суміші яйця та крохмаль, добре перемішуємо. Формуємо кульки. Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко. Випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного

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