Сирні кульки стануть ідеальним доповненням до улюбленого серіалу, дозвілля з книжкою чи іншого затишного відпочинку. 24 Канал радить приготувати їх за рецептом знаменитого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт сирних кульок від Ектора

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів сиру фета;
– 2 яйця;
– 250 грамів крохмалю тапіоки;
– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Фету натираємо на терці. Масло розтоплюємо та додаємо до сиру.
  2. Додаємо до суміші яйця та крохмаль, добре перемішуємо.
  3. Формуємо кульки.
  4. Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко.
  5. Випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
  6. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного

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