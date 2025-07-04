Сырные шарики станут идеальным дополнением к любимому сериалу, досуга с книгой или другого уютного отдыха. 24 Канал советует приготовить их по рецепту знаменитого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт сырных шариков от Эктора

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов сыра фета;

– 2 яйца;

– 250 граммов крахмала тапиоки;

– 60 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Фету натираем на терке. Масло растапливаем и добавляем к сыру. Добавляем к смеси яйца и крахмал, хорошо перемешиваем. Формируем шарики. Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень. Выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита

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