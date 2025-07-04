Сырные шарики станут идеальным дополнением к любимому сериалу, досуга с книгой или другого уютного отдыха. 24 Канал советует приготовить их по рецепту знаменитого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт сырных шариков от Эктора
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов сыра фета;
– 2 яйца;
– 250 граммов крахмала тапиоки;
– 60 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Фету натираем на терке. Масло растапливаем и добавляем к сыру.
- Добавляем к смеси яйца и крахмал, хорошо перемешиваем.
- Формируем шарики.
- Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень.
- Выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах.
- Подаем с любимым соусом.
Приятного аппетита
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