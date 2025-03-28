Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Без грама борошна: апетитні сирники, які тримають форму – який інгредієнт все вирішить
28 березня, 06:10
1

Без грама борошна: апетитні сирники, які тримають форму – який інгредієнт все вирішить

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сирники – чудова опція для смачного та поживного сніданку. І приготувати їх можна абсолютно без борошна.

В сирниках важливий не лише смак, а й форма. І досягнути ідеального результату можна без грама борошна, розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way

Цікаво Мити чи не мити: як шеф-кухарі готують печериці – цей секрет варто знати усім

Рецепт сирників без борошна

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 300 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– дрібка солі. 

Приготування

  1. Щоб сирники вийшли ніжними, протріть сир через сито або добре розім'ятіть виделкою.
  2. Додайте яйце, цукор, сіль та крохмаль, ретельно перемішайте.
  3. Замість борошна краще використовувати крохмаль – він додасть сирникам м'якості та легкості.
  4. Перед смаженням покладіть сирники в морозильну камеру на 10 хвилин.
  5. Смажте сирники на середньому вогні під кришкою, щоб вони рівномірно пропеклися.
  6. Готові сирники подавайте з медом, сметаною або варенням. 

Смачного!

Без майонезу: як приготувати салат "Одеса"