28 березня, 06:10
Без грама борошна: апетитні сирники, які тримають форму – який інгредієнт все вирішить
Сирники – чудова опція для смачного та поживного сніданку. І приготувати їх можна абсолютно без борошна.
В сирниках важливий не лише смак, а й форма. І досягнути ідеального результату можна без грама борошна, розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.
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Рецепт сирників без борошна
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– дрібка солі.
Приготування:
- Щоб сирники вийшли ніжними, протріть сир через сито або добре розім'ятіть виделкою.
- Додайте яйце, цукор, сіль та крохмаль, ретельно перемішайте.
- Замість борошна краще використовувати крохмаль – він додасть сирникам м'якості та легкості.
- Перед смаженням покладіть сирники в морозильну камеру на 10 хвилин.
- Смажте сирники на середньому вогні під кришкою, щоб вони рівномірно пропеклися.
- Готові сирники подавайте з медом, сметаною або варенням.
Смачного!
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