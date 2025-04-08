Така яскрава, що всі заглядатимуть: рецепт колоритної сирної паски

Свята – це чудова можливість спробувати щось оригінальне. І сирна паска стане експериментом, яким ви точно залишитесь задоволені.

Кожна господиня намагається покрасуватися своєю паскою. Ви можете скористатися нагодою піти іншим шляхом та точно опинитися в центрі уваги – із сирною паскою інакше не буває, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт сирної паски

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 гармів кисломолочного сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1/2 склянки цукру;

– 150 грамів сметани;

– 1 склянка родзинок.

Приготування:

Сир подрібнюємо за допомогою блендера або пропускаємо через дрібне сито. В окремій ємності з'єднуємо сметану з цукровим піском і цю суміш вводимо до підготовленої сирної основи. М'яке вершкове масло додаємо до сирної маси та ретельно збиваємо міксером до пишної текстури. Попередньо промиті та просушені родзинки акуратно вмішуємо в сирну суміш за допомогою лопатки. Форму для паски вистилаємо вологою марлевою тканиною, обережно перекладаємо в неї сирну масу, після чого загортаємо краї марлі. Встановлюємо форму в глибоку миску під прес і поміщаємо в холодильник на 10 – 12 годин, не забуваючи періодично видаляти рідину, що відділяється. Прикрашаємо на свій смак.

Смачного!

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