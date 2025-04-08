Кожна господиня намагається покрасуватися своєю паскою. Ви можете скористатися нагодою піти іншим шляхом та точно опинитися в центрі уваги – із сирною паскою інакше не буває, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт сирної паски
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 гармів кисломолочного сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1/2 склянки цукру;
– 150 грамів сметани;
– 1 склянка родзинок.
Приготування:
- Сир подрібнюємо за допомогою блендера або пропускаємо через дрібне сито.
- В окремій ємності з'єднуємо сметану з цукровим піском і цю суміш вводимо до підготовленої сирної основи. М'яке вершкове масло додаємо до сирної маси та ретельно збиваємо міксером до пишної текстури.
- Попередньо промиті та просушені родзинки акуратно вмішуємо в сирну суміш за допомогою лопатки.
- Форму для паски вистилаємо вологою марлевою тканиною, обережно перекладаємо в неї сирну масу, після чого загортаємо краї марлі.
- Встановлюємо форму в глибоку миску під прес і поміщаємо в холодильник на 10 – 12 годин, не забуваючи періодично видаляти рідину, що відділяється.
- Прикрашаємо на свій смак.
Смачного!
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