Каждая хозяйка пытается покрасоваться своим куличом. Вы можете воспользоваться случаем пойти другим путем и точно оказаться в центре внимания – с творожной пасхой иначе не бывает, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт творожной пасхи

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1/2 стакана сахара;

– 150 граммов сметаны;

– 1 стакан изюма.

Приготовление:

Творог измельчаем с помощью блендера или пропускаем через мелкое сито. В отдельной емкости соединяем сметану с сахарным песком и эту смесь вводим к подготовленной творожной основе. Мягкое сливочное масло добавляем к творожной массе и тщательно взбиваем миксером до пышной текстуры. Предварительно промытый и просушенный изюм аккуратно вмешиваем в творожную смесь с помощью лопатки. Форму для пасхи выстилаем влажной марлевой тканью, осторожно перекладываем в нее творожную массу, после чего заворачиваем края марли. Устанавливаем форму в глубокую миску под пресс и помещаем в холодильник на 10 – 12 часов, не забывая периодически удалять отделяющуюся жидкость,. Украшаем по своему вкусу.

Приятного аппетита!

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